2022/03/23 | 23:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم الإربعاء، أن الإطار التنسيقي سيعقد يوم غدٍ اجتماعاً طارئاً مهمًا لبحث التطورات الاخيرة.وقال المصدر لـ إيرث نيوز، إن “قوى الإطار التنسيقي ستعقد يوم غدٍ الخميس اجتماعاً طارئاً مهمًا”.وأزضح، أن “الاجتماع يأتي لبحث التطورات الأخيرة بعد إعلان تحالف إنقاذ وطن عن مرشحيه لرئاسة الجمهورية والوزراء”.[…]

ظهرت المقالة غدا..



اجتماع طارئ للإطار التنسيقي لبحث خطوة إعلان “إنقاذ وطن” أولاً على ايرث نيوز.

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