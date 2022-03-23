الزراعة: جميع مستحقات الفلاحين ستصرف لغاية 30 حزيران المقبل

2022/03/23 | 23:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكدت وزارة الزراعة، أن العراق غير مهدد غذائيا، مبينة ان انتاج الحنطة سيصل إلى 3 ملايين طن، فيما أشارت إلى أن جميع مستحقات الفلاحين ستصرف لغاية 30 حزيران المقبل.وقال الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري، لبرنامج "واجب الصراحة" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قانون حماية المنتج المحلي أعطى نتائجه على أرض الواقع، حيث يوجد في الاسواق المحلية منتجات وطنية"، مبينا ان "العراق حقق الاكتفاء الذاتي لـ 24 مادة زراعية قبل سنتين، الا انه بسبب أزمة الغذاء العالمية وقلة الايرادات المائية تراجعت الى 14 مادة".وأضاف، أن "نسبة التهريب للمنتجات الزراعية والحيوانية انخفضت وبشكل كبير عن ما كانت عليه في السابق"، لافتا الى ان "التقارير الدولية تتحدث بان العراق غير مهدد غذائيا وبعيدا عن أزمة الغذاء العالمية".وأشار الى أن "مخزون العراق من الحنطة يكفي لأكثر من 3 أشهر"، مرجحا وصول انتاج العراق من الحنطة الى 3 ملايين طن.وبشأن مستحقات الفلاحين، أوضح الجبوري، ان "جميع مستحقات الفلاحين ستصرف لغاية 30 حزيران المقبل".

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