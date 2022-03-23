العراق.. تسجيل عشرات حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية

2022/03/23 | 23:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ سجّلت عدد من المحافظات العراقية، اليوم السبت، العشرات من حالات الاختناق، جرّاء العاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد.ووفقا لمصادر طبية، فإنّ “مستشفيات بغداد والأنبار وصلاح الدين استقبلت العشرات من المصابين بحالات اختناق شديدة جراء العاصفة الترابية.وضربت عاصفة ترابية، مساء اليوم الإربعاء، محافظتي الأنبار وصلاح الدين ووصلت العاصمة بغداد، أثرت على حركة السير والتنقل وتسببت […]

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تسجيل عشرات حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية أولاً على ايرث نيوز.

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