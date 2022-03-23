(بغداد اليوم) تعيد نشر السيرة الذاتية لمرشح رئاسة الوزراء جعفر الصدر

2022/03/23 | 23:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الاربعاء، السيرة الذاتية لمرشح تحالف "انقاذ الوطن" لمنصب رئيس الوزراء، جعفر محمد باقر الصدر.

ادناه السيرة الذاتية:

تاريخ الميلاد: 7 ايلول 1970

محل الولادة: العراق – النجف الأشرف

الحالة الاجتماعية : متزوج وله اربع بنات وولدين

المناصب والوظائف التي شغلها:

١- ممثلا دائما لجمهورية العراق لدى المنظمة البحرية الدولية IMO منذ شباط 2020.

٢- سفيرا فوق العادة لسفارة جمهورية العراق لدى المملكة المتحدة منذ تشرين الاول 2019.

٣- سفيرا في وزارة خارجية العراق- رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية، نيسان 2019-تشرين الاول 2019.

٤- فائز بعضوية مجلس النواب للدورة 2010.

٥- مستشار رئيس جمهورية العراق 2009.

التحصيل العلمي:

ماجستير في علم الاجتماع اختصاص في علم المعرفة، الجامعة اللبنانية 2018.

الشهادة الجامعية في علم الاجتماع العام – الجامعة اللبنانية 2011.

الدراسات الدينية في النجف الاشرف وقم 1995-2007.

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