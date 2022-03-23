الإطار التنسيقي يتحدث عن مفاوضات الساعات الأخيرة هذا ما سيحصل في العراق

2022/03/23 | 23:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد القيادي في الإطار التنسيقي فاضل الفتلاوي، اليوم الأربعاء، ان الساعات الأخيرة ربما تغيير مواقف القوى السياسية بشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم) ان "باب الحوار والتفاوض بين الأطراف السياسية كافة مازلت مفتوحة ولهذا هناك إمكانية ان تكون الساعات الأخيرة حاسمة في تغيير بعض المواقف وفق الاتفاقات والاتفاق بين الكتل والأحزاب".

وبين ان "اليومين المقبلين، ربما يشهدا حوارات واجتماعات سياسية مكثفة من أجل حسم المواقف بشكل نهائي بشأن جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، والساعات الأخيرة ربما يكون فيها الاتفاق والتوافق".

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