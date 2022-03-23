رئيس تحالف عزم يستقبل وفداً من الديمقراطي ويدعو لحوار حقيقي وتفاهمات مشتركة

2022/03/23 | 23:56 - المصدر: بغداد اليوم

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دعا رئيس تحالف عزم مثنى عبد الصمد السامرائي، الاربعاء، الى حوار حقيقي بين الاطراف السياسية يُغلّب مصلحة البلد ويضع حدًا للازمة السياسية القائمة.

وقال تحالف عزم في بيان، إن "ذلك جاء خلال استقبال رئيس التحالف بمكتبه في بغداد وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة ريبر أحمد وبحضور عدد من قيادات ونواب تحالف عزم".

وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات المشهد السياسي والاليات الكفيلة بالوصول الى تفاهمات مشتركة بعيدًا عن تهميش او اقصاء اي طرف".

وأشار الى أن "اللقاء بحث ايضا جملة ملفاتٍ تتعلق بتعزيز عمل مجلس النواب وسبل ممارسة دوره التشريعي والرقابي بصورة فاعلة".

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