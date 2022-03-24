من المسرح الوطني… ملحمة (سردنبال) تطلق نداء “كفانا حروبا”

2022/03/24 | 00:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدمت الفرقة الوطنية للتمثيل التابعة لدائرة السينما والمسرح، اليوم الاربعاء، المسرحية الملحمية (سردنبال) من تأليف د.خزعل الماجدي، سينوغرافيا وإخراج عماد محمد، و تأليف الموسيقي قيس حاضر، من على خشبة المسرح الوطني.وذكر بيان للثقافة تلتقه وكالة ايرث نيوز، انه “”اشتركت في أداء الأدوار و التمثيل نخبةٌ من كبار الفنانين العراقيين : ميمون الخالدي، […]

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