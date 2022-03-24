مصر تعلن التقدم لصندوق النقد للتشاور بشأن برنامج لمساندة خطط الإصلاح

2022/03/24 | 00:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، التقدم لصندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بخصوص برنامج جديد "يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل".

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