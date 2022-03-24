2022/03/24 | 00:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: okoXKdv9Dos

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحالف إنقاذ الوطن يعلن تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا في نشرة المنتصف) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحالف إنقاذ الوطن يعلن تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا في نشرة المنتصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).