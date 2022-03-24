أبو ريشة يرد على العسكري: لن نقف مكتوفي الأيدي.. سنريهم صولتنا

2022/03/24 | 00:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ رد أحمد أبو ريشة، اليوم الإربعاء، على دعوة المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري، للحشد والمقاومة الانتشار في غربي العراق، وذلك عقب إعلان الصدر الكتلة الأكبر.

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