بعد الصدر.. أول تعليق من المرشح لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد

2022/03/24 | 00:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

علّق مرشح تحالف "إنقاذ الوطن" عن الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد على ترشيحه للمنصب.

تعهد أحمد بالعمل من أجل تثبيت دعائم دولة مؤسساتية عصرية تلبي تطلعات المواطنين

وقال أحمد في تغريدة على موقع تويتر تابعها "ألترا عراق"، "تشرفت اليوم بنيل ثقة تحالف إنقاذ الوطن بتسميتي مرشحًا لمنصب رئيس الجمهورية، متعهدًا بالعمل من أجل تثبيت دعائم دولة مؤسساتية عصرية تلبي تطلعات المواطنين".

وأعلن التحالف الثلاثي، في وقت سابق، تشكيل الكتلة البرلمانية "الأكبر" وترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية ومحمد جعفر الصدر لرئاسة الحكومة.

وكان رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري أعلن في مؤتمر صحافي مشترك مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، عن "تحالف إنقاذ الوطن، الأكثر عددًا"، وترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية ومحمد جعفر الصدر لتشكيل الحكومة

وقال العذاري: "نتعهد بإكمال مسيرة إصلاح البلد وخدمة الشعب عبر برنامج حكومي واضح وشفاف بما يضمن كرامة العراق واستقلاله دون تدخلات خارجية ليسود القانون بعيدًا عن العنف".

وسبق لمرشح رئاسة مجلس الوزراء محمد جعفر الصدر أن علّق على إعلان ترشحيه رسميًا من قبل التحالف الثلاثي لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال الصدر في تغريدة، "يشرفني أن أكون مرشحًا لتحالف يمثل الوطن بكل أطيافه".

وأضاف الصدر، "لنعمل معًا لاستعادة الدولة التي يطمح لها جميع أبناء بلدي".

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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