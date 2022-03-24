2022/03/24 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ -‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬ عدّ‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر،‭ ‬إعلان‭ ‬الكتلة‭ ‬الأكثر‭ ‬عددا‭ ‬وتسمية‭ ‬مرشحي‭ ‬رئاستي‭ ‬الجمهورية‭ ‬والوزراء‭ ‬‮«‬انجاز‭ ‬فريد‭ ‬ومهم‮»‬‭.‬‮ ‬ ‮ ‬وقال‭ ‬الصدر‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬‮«‬تويتر‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬إذ‭ ‬ابارك‭ ‬للشعب‭ ‬العراقي‭ ‬اعلان‭ ‬الكتلة‭ ‬الاكثر‭ ‬عددا‭ ‬والاعلان‭ ‬عن‭ ‬مرشحي‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬ورئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ (‬الفضاء‭ ‬الوطني‭)‬‮»‬‭.‬‮ ‬ ‮ ‬وأضاف،‭ ‬‮«‬فانني‭ ‬اعد‭ ‬ذلك‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف انقاذ الوطن يعلن مرشحيه لرئاستي الجمهورية والوزراء..والصدر:انجاز فريد ومهم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف انقاذ الوطن يعلن مرشحيه لرئاستي الجمهورية والوزراء..والصدر:انجاز فريد ومهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).