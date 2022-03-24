لا ننتظر طعنة جديدة

2022/03/24 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام سيكون‭ ‬للعراق‭ ‬حكومة‭ ‬ورئيس‭ ‬للجمهورية‭ ‬ورئيس‭ ‬للوزراء،‭ ‬مهما‭ ‬طال‭ ‬الأمد،‭ ‬لأنّ‭ ‬البديل‭ ‬هو‭ ‬الفوضى‭ ‬التي‭ ‬يتربص‭ ‬بها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬دولي‭ ‬ومحلي‭.‬ لكن‭ ‬ماذا‭ ‬ينتظر‭ ‬العراقيون‭ ‬من‭ ‬رئاسات‭ ‬جديدة؟‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬السؤال‭ ‬الأهم‭ ‬الذي‭ ‬يهم‭ ‬الوطن،‭ ‬وليس‭ ‬الوجوه‭ ‬المتبدلة‭.‬ ‭ ‬العراقيون‭ ‬يتطلعون‭ ‬الى‭ ‬اشراقة‭ ‬جديدة‭ ‬لبلدهم‭ ‬ينعكس‭ ‬ضوؤها‭ ‬في‭ ‬وجوه‭ ‬أطفالهم‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ […]

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