2022/03/24 | 00:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاهرة -مصطفى عمارة احتفلت جماعة الإخوان المسلمين منذ أيام بتأسيسها ويأتي احتفال هذا العام وسط انقسامات حادة بين جبهة يقودها محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا وجبهة يقودها إبراهيم منير في لندن ،إذ تبادلت الجبهتان الاتهامات بالتسبب في حالة التشرذم التي وصلت إليها الجماعة، وفي ذكرى تأسيس جماعة الإخوان المسلمين أكد د.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محمد حبيب نائب المرشد السابق لـ (الزمان): الظروف الحالية لا تسمح بعودة الإخوان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محمد حبيب نائب المرشد السابق لـ (الزمان): الظروف الحالية لا تسمح بعودة الإخوان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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