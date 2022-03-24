2022/03/24 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة ​احتفلت‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬بتأسيسها‭ ‬ويأتي‭ ‬احتفال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وسط‭ ‬انقسامات‭ ‬حادة‭ ‬بين‭ ‬جبهة‭ ‬يقودها‭ ‬محمود‭ ‬حسين‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬وجبهة‭ ‬يقودها‭ ‬إبراهيم‭ ‬منير‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬،إذ‭ ‬تبادلت‭ ‬الجبهتان‭ ‬الاتهامات‭ ‬بالتسبب‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬التشرذم‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إليها‭ ‬الجماعة،‭ ‬وفي‭ ‬ذكرى‭ ‬تأسيس‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬أكد‭ ‬د‭.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (​ محمد حبيب نائب المرشد السابق لـ (الزمان): الظروف الحالية لا تسمح بعودة الإخوان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (​ محمد حبيب نائب المرشد السابق لـ (الزمان): الظروف الحالية لا تسمح بعودة الإخوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).