السيرة الذاتية لمرشح رئاسة جمهورية العراق ريبر احمد

2022/03/24 | 00:27 - المصدر: بغداد اليوم

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تنشر (بغداد اليوم)، الاربعاء، السيرة الذاتية لمرشح تحالف "انقاذ الوطن"، لرئاسة الجمهورية ريبر احمد.

ادناه السيرة الذاتية:

مواليد 1968محل الاقامة : أربيل -بيرمامالتحصيل الدراسي :

ماجستير في مجال الامن الوطني من جامعة الامن الوطني العراقية في بغداد عام 2007

بكالوريوس هندسة مدنية، جامعة صلاح الدين – أربيل 1997 خبرات العمل:

عسكريا، رتبته لواء

شغل منصب رئيس دائرة التنسيق المشترك في مجلس امن اقليم كوردستان منذ 2012

عمل كمدير لتحليل الاخبار في وكالة حماية الامن في اقليم كوردستان 2005-2012

عين مديرا لمكافحة الاجرام المنظم في قسم الدفاع التابع لمؤسسة حماية الامن 2000-2005

يشغل حاليا منصب وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستانالعمل التنظيمي والحزبي

انتخب كعضو في اللجنة التنفيذية لاتحاد طلبة كوردستان 1993-1997

ترقى الى درجة عضو مكتب في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في عام 1997

اختير كعضو في مكتب شاندر لاعمار كوردستان منذ عام 2000

اللغات:

الكوردية (اللغة الام)

العربية

الانكليزية

الفارسية

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