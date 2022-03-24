روسيا تعلن طرد دبلوماسيين أمريكيين.. وتوضح السبب

2022/03/24 | 00:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، أنها ستطرد دبلوماسيين أمريكيين من البلاد.

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