مجلس الامن يرفض مشروع القرار الروسي بشأن الوضع الإنساني في اوكرانيا

2022/03/24 | 00:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ فشلت دعوة صاغتها روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تتعلّق بتوصيل المساعدات وحماية المدنيين في أوكرانيا لأنّها لم تتضمن الإشارة إلى دور موسكو في الأزمة.وصوّتت روسيا والصين فقط بالموافقة، في حين امتنعت 13 دولة عن التصويت في المجلس البالغ عدد أعضائه 15 عضواً.وفشل مشروع القرار الروسي في حصد العدد […]

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