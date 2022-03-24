الإنسان اللا مجهول... - محمد الحنفي

2022/03/24 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي في وطني...الإنسان...معلوم / مجهول...مجهول / معلوم...وفي بلاد العدل...لا يعتبر الإنسان...إلا قائما...له نفس الحقوق...وعليه...نفس الواجبات...لا وجود...لا للظلم...ولا للقهر...ولا لهضم...حقوق الإنسان...وحقوق العمال...والأجراء...وباقي الكادحين...حتى يعيش الإنسان...الصار معلوما...بتمتعه...بكل الحقوق...°°°°°°وفي و ......





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