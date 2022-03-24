“اشعر باني قد عدت 80 عاما إلى الوراء” / السلام بين أوكرانيا وروسيا يستحق العناء - رشيد غويلب

2022/03/24 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب بقلم: هانز مودرو* لم يكن عمري 17 عامًا عندما اضطررت إلى إخماد الحرائق في شتيتن ودفن الموتى في قريتي بوميرانيان.



كان للحرب تأثير شديد على حياتي وقادني إلى جزيرة روغن، حيث تم القبض علي.



تم تنسيبي قسرا إلى كتيبة هتلر الأخيرة، عاملني العدو بلطف.



ومع ذلك، فقد اعتبر أنه من الضروري السماح لي بسداد بعض الذنب الذي تحمله الشعب الألماني لمدة أربع سنوات.



ست سنوات من الإبادة الجماعية والهمجية تحت الصليب ال ......





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