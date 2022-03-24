 ألمانيا سترسل 2000 صاروخ مضاد للدروع لأوكرانيا 

2022/03/24 | 01:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر برلماني لوكالة فرانس برس، الأربعاء، أن ألمانيا تعتزم إرسال 2000 صاروخ إضافي مضاد للدبابات إلى أوكرانيا لمساعدتها في صد الغزو الروسي.

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