روسيا تفشل في تمرير قرار بمجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا

2022/03/24 | 01:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأخفقت روسيا في تمرير قرار بمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا .وفشل مشروع القرار الروسي بشأن الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا في الحصول على العدد الكافي من الأصوات لتمريره في مجلس الأمن الدولي لامتناع 13 عضوا عن التصويت.المصدر: الجزيرة

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