2022/03/24 | 01:20 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ريبر احمد : تشرفت بنيل ثقة تحالف "انقاذ وطن" بتسميتي مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ريبر احمد : تشرفت بنيل ثقة تحالف "انقاذ وطن" بتسميتي مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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