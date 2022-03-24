واشنطن ترد على إعلان روسيا طرد دبلوماسيين أمريكيين

2022/03/24 | 02:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، عن إدانتها لإعلان روسيا، الأربعاء، طرد دبلوماسيين أمريكيين.

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