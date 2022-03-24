2022/03/24 | 02:30 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WI6LIBaqVfE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - رئيس بعثة unitad يتحدث عن عملهم في التحقق من الجرائم في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - رئيس بعثة unitad يتحدث عن عملهم في التحقق من الجرائم في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).