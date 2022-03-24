فيديو.. زيلينسكي يدعو العالم لللتظاهر ضد الغزو الروسي

2022/03/24 | 02:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، شعوب العالم على التظاهر في الشوارع ضد الغزو الروسي لبلاده.

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