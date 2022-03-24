جونسون: بريطانيا سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي

2022/03/24 | 02:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنّ بلاده سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي، ما يمثل زيادة بنسبة الضعف في الأسلحة الفتاكة الدفاعية التي قرّرت لندن تزويد كييف بها في أعقاب الحرب في أوكرانيا.وقال جونسون عشية قمتي حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع المقرّرتين في بروكسل الخميس إنّ "المملكة المتّحدة ستعمل مع حلفائها لزيادة الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا".وأشار إلى أنّ لندن ستقدّم بالإضافة إلى الصواريخ مساعدة للجيش الأوكراني بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني (30 مليون يورو).

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