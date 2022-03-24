2022/03/24 | 03:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالرغم من العقوبات الاقتصادية الشاملة، عرضت إيران اليوم الأربعاء أسلحة في معرض دفاعي بقطر، في مشهد مفاجئ في هذا الحدث الكبير الذي عرضت فيه أيضا أسلحة وطائرات مقاتلة أميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعرض اسلحتها في معرض دفاعي بقطر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعرض اسلحتها في معرض دفاعي بقطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).