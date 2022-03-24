2022/03/24 | 03:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أن مئات المنتجات المستوردة من الصين ستبقى معفاة من الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس السابق، دونالد ترامب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تمدد إعفاء منتجات صينية من رسوم جمركية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تمدد إعفاء منتجات صينية من رسوم جمركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).