2022/03/24 | 04:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أن مصر التي تضررت بشدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا ستقدم إليه طلبا للحصول على قرض جديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمواجهة ارتفاع الأسعار.. مصر تطلب مساعدة من صندوق النقد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمواجهة ارتفاع الأسعار.. مصر تطلب مساعدة من صندوق النقد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).