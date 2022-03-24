أزمة تفكير وازدواجية معايير - حكمة اقبال

2022/03/24 | 04:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال قريبا سيمضي شهراً على الغزو الروسي لأوكرانيا، ارقام الضحايا تزداد، الذين غادروا اوكرانيا هرباً من أعمال الغزو القاسية من النساء والأطفال والشيوخ بلغ 3 ملايين طلباً للجوء في دول اوربا، وضعف هذا العدد نازحين داخل اوكرانيا.



مراسلي القنوات العالمية ينقلون صوراً حيّة من دمار المدن التي وقعت عليها صواريخ وقذائف طائرات روسية، ومنها أهداف مدنية واضحة مثل المول التجاري في احد أطراف العاصمة كييف يوم الأثنين ......





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