الأوضاع السياسية في كوردستان وطريق الحل - منظمة البديل الشيوعي في العراق

2022/03/24 | 04:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق الصراع الدائر بين الحزبين البرجوازيين القوميين الحاكمين في إقليم كوردستان بلغ أوجه، صراع حول كيفية تشكيل الحكومة المركزية في العراق، حيث يرى كل منهما نفسه في أحدى الجبهتين المعاديتين للثورة ، جبهة ( الصدر ) و ( الاطار التنسيقي) والتحول الى بيضة القبان في كفة الاستقطابات للدول الرجعية في المنطقة وامتداداتها الدولية .في هذه الأجواء السياسية، نرى بأن غالبية سكان هذا الإقليم، لا يعلوا وجوههم الاس ......





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