حرمان الأفغانيات من العودة للمدارس.. واشنطن ترفض

2022/03/24 | 05:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت الولايات المتحدة، الأربعاء، "أعذار طالبان للتراجع عن التزامها تجاه الشعب الأفغاني بأن يتمكن جميع الأفغان من العودة إلى المدارس"، بحسب بيان لوزير الخارجية، أنتوني بلينكن.

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