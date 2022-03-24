2022/03/24 | 05:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصة اليهود في أميركا هي قصة طويلة وصعبة السرد..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإضاءة التاسعة| إضاءة الرحلة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإضاءة التاسعة| إضاءة الرحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).