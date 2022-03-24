مركز أبحاث يحذر من {الجائحة الصامتة}

2022/03/24 | 05:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة: فاضل العلي

حذر مركز أبحاث الحمض النووي بجامعة بابل مما وصفه بـ"الجائحة الصامتة" المتمثلة بالتعاطي العشوائي للمضادات الحيوية من دون استشارة طبية، بينما أشار إلى أنَّ ذلك يولد مقاومة لها من سلالات الميكروبات المتطورة.

وقالت مدير المركز الدكتورة لبنى عبد العظيم البياتي لـ"الصباح": إنَّ "هذا التحذير جاء بعد دراسة علمية للمركز بالتعاون مع دائرة صحة بابل بعنوان مقاومة البكتيريا للمضادات الحياتية أو ما يسمى بـ(الجائحة الصامتة)"، مبينة أنَّ "التقارير الدولية تشير إلى وفاة نحو 700 ألف شخص على مستوى العالم منذ بدء وباء كورونا بسبب مقاومة المضادات الحيوية".

وأضافت، "توصلنا لمحورين أساسيين الأول استعرض أساليب مقاومة البكتيريا للمضادات الحياتية بين الماضي والحاضر، فيما تطرق المحور الثاني إلى طرق الكشف عن مقاومة البكتيريا للمضادات الحياتية والواقع العلمي والصحي في المستشفيات".

ودعت البياتي إلى "إصدار تعليمات بمنع صرف المضادات الحياتية من دون وصفة دوائية، مع أهمية اعتماد تقنية الزرع المختبري قبل إعطاء الوصفات الطبية لمعرفة نوع البكتيريا وتحديد العلاج المناسب لها فضلاً عن تشديد الرقابة على استيراد الأدوية ونشر الوعي

المجتمعي".

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