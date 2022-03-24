موقع جديد لمدينة أور السياحيَّة

2022/03/24 | 05:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية: نجلاء الخالدي

اختارت اللجنة المكلفة بإنشاء مدينة أور السياحيَّة موقعاً جديداً لها بعد تعذر إقامتها على الموقع القديم.

وقالت مدير دائرة التخطيط في محافظة ذي قار المهندسة يقين كريم لـ"الصباح": إنَّ "اللجنة اختارت الموقع الخامس في مدينة أور لغرض إقامة المشروع عليه بعد إكمال التصاميم الهندسية"، مشيرة إلى أنَّ "خرائط المشروع الجديدة تضمنت أبنية لا يتجاوز ارتفاعها الطبقتين حتى لا تحجب الرؤية عن زقورتها الشهيرة".

وأضافت أنَّ "مشروع تطوير وتأهيل مدينة أور الأثرية يشمل إنشاء مركز لحوار الأديان وتبادل الثقافات، ومسجد وكنيسة، إضافة إلى المرافق الخاصة بالخدمات الأساسية التي ستقدم إلى الزائرين".

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