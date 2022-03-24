بريطانيا تزود أوكرانيا بستة آلاف صاروخ إضافي

2022/03/24 | 06:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا ستة آلاف صاروخ إضافي، ما يمثل زيادة بأكثر من الضعف في الأسلحة الفتاكة الدفاعية التي قررت لندن تزويد كييف بها منذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل شهر.

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