دبلوماسي روسي: عند التعامل مع قوة نووية عليك حساب كل النتائج

2022/03/24 | 06:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال دميتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إنه "يجب عند التعامل مع قوة نووية، أن تحسب كل النتائج المحتملة".

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