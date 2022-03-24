تحديثات على ميزة البحث في رسائل تويتر

2022/03/24 | 06:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تويتر، الأربعاء، أن ميزة البحث في الرسائل الخاصة قد حظيت بتطوير كبير، حيث يمكن الآن البحث في محتوى المحادثة وإرجاع رسائل محددة تحتوي على أي كلمة رئيسية يتم البحث عنها.

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