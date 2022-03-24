خالد الجبري يثير تفاعلا بمقال

2022/03/24 | 07:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار خالد، نجل سعد الجبري، المستشار الأمني السعودي السابق، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقال كتبه حمل عنوان "يجب على بايدن معاقبة المملكة العربية السعودية لدعمها روسيا".

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