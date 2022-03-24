حقيقة تسجيل فيديو الطائرة الصينية المحطمة

2022/03/24 | 07:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أعقاب تحطم طائرة بوينغ 737-800 تابعة لخطوط شرق الصين الجوية وعلى متنها 132 شخصا، شارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورة يزعم أنها تصور الطائرة وهي تنزل من الأجواء بصورة عمودية، لكن وكالة رويترز تقول إن هذا الفيديو هو عبارة عن "رسوم متحركة" من تاريخ يسبق وقوع الحادث.

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