كاسياس: تشافي ينقصه الكثير ولايمكن مقارنته بغوارديولا

2022/03/24 | 07:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واعاكد حارس ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، إيكر كاسياس، إن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تنقصه تجارب كثيرة جيدة وسيئة ليعيشها بعد عودته من قطر، رافضا مقارنته ببيب جوارديولا.وقال كاسياس، عن ريال مدريد والخسارة التي تعرض لها في الجولة السابقة بالليجا أمام برشلونة، خلال مؤتمر دعم انطلاق الموسم الجديد لدوري ذوي الإعاقة الفكرية، قائلا : " كرة القدم تلعب يوماً بيوم وحين تخسر وخصوصاً أمام برشلونة، يتم انتقادك ".وأضاف كاسياس : " الأمر الجيد هو السرعة لأن هناك مباريات أخرى، ما يجب على ريال مدريد فعله الآن هو التفكير في المستقبل والمسابقتين المتبقيتين له ".وعن البرازيلي فينسيوس جونيور، المتألق هذا العام ولكنه لم يسجل أمام برشلونة، قال كاسياس : " لقد تطور بشكل رائع منذ قدومه، وفي ريال مدريد سيكون مطالبا بالكثير.نريد أن يعطي أي شخص يرتدي القميص الأبيض أقصى ما لديه".المصدر/ كورة

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