تفاعل على إعلان بوتين بيع الغاز بـ

2022/03/24 | 07:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلانه بيع الغاز الروسي لمن وصفها بـ"الدول غير الصديقة" بعملة الروبل الروسي عوضا عن الدولار أو اليورو.

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