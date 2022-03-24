كأنها ساعة

2022/03/24 | 07:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح الاعتناء بالماشية أمرًا أكثر صعوبة مع زيادة مساحات مزارع اليوم مقارنةً بالماضي، وزيادة أعداد الحيوانات فيها.ولتسهيل حياة مربّي الأبقار، ابتكرت شركة SmaXtec، التي يسلط جناح النمسا في إكسبو 2020 دبي الضوء عليها، أجهزة استشعار تبتلعها الأبقار، وهي تجعل مختلف المعلومات التي قد تحتاجها المزارع في متناول اليد من خلال هاتف ذكي.

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