صاروخ روسي يقتل

2022/03/24 | 07:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت صحافية روسية، الأربعاء، بقصف في كييف، وفق ما أعلنت صحيفة "ذا إنسايدر" الإلكترونية حيث تعمل.

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