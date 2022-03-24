2022/03/24 | 07:45 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قتلت صحافية روسية، الأربعاء، بقصف في كييف، وفق ما أعلنت صحيفة "ذا إنسايدر" الإلكترونية حيث تعمل.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صاروخ روسي يقتل "الصحافية الحسناء" في كييف) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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