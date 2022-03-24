أنتونوف : الولايات المتحدة تحاول شيطنة روسيا

2022/03/24 | 07:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعقال أناتولي أنتونوف سفير روسيا في واشنطن، إن تصريحات الخارجية الأمريكية بشأن "جرائم الحرب" المزعومة في أوكرانيا تتجاوز إطار المنطق السليم.وشدد على أن محاولة واشنطن منح نفسها حق تحديد من هو "مجرم الحرب"، تثير النفور.وتابع أنتونوف أنه لا يمكن من حيث المبدأ أن تلعب دور الحكم، دولة تتحمل مسؤولية هتك مئات آلاف الأرواح في كل العالم، وتدمير العديد من الدول، والتسبب بعشرات الكوارث الإنسانية وخلق بؤر الإرهاب الدولي.وأعرب السفير عن ثقته في أن، الغرض من مثل هذه الاتهامات من جانب واشنطن، هو محاولة "شيطنة بلدنا في عيون الجمهور، للتحريض على الروسفوبيا".وكان وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن صرح بأن إدارة بايدن اتخذت قرارا رسميا أمس الأربعاء بأن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا، وإنها ستتعاون مع آخرين على تقديم الجناة للعدالة.وتساءل أنتونوف: "أما حان وقت التوقف؟".المصدر: نوفوستي

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