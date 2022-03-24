بريطانيا تمنح “بي بي سي” أربعة ملايين جنيه إسترليني للدعاية ضد روسيا

2022/03/24 | 07:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أن الحكومة ستخصص أكثر من أربعة ملايين جنيه إسترليني لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” دعما لها في الحرب الإعلامية ضد روسيا.وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيانها إن “المملكة المتحدة ستقدم أكثر من 4.1 مليون جنيه إسترليني إضافية إلى شبكة “بي بي سي” كجزء من الجهود الحكومية لمكافحة […]

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