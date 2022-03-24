موسكو: لا يوجد لدى أوروبا أي بديل للغاز الروسي

2022/03/24 | 08:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن أوروبا لا تمتلك ما تستبدل به الغاز الروسي في الوقت الراهن، ولن يكون لديها أي بديل خلال السنوات الخمس القادمة.وقال نوفاك في حديث لقناة “روسيا 1″، نشر يوم الخميس: “عليكم أن تحكموا بأنفسكم: أما بخصوص قطاع الغاز، فنقوم بتوريد نحو 200 مليار متر مكعب، […]

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