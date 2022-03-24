تعالوا في جولة بمشروع خط قطارات لندن الجديد بقيمة 25 مليار دولار

2022/03/24 | 08:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحمل اسم الملكة إليزابيث الثانية، من المقرر افتتاح مشروع "كروس ريل" جزئيًا عام 2022، باعتباره "خط إليزابيث"، بعد تأخره لأكثر من 3 أعوام وتجاوزه الميزانية بـ 5 مليارات دولار.وسيربط شرق وغرب لندن كما لم يحدث من قبل.

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