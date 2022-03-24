كتلة باردة تضرب العراق مصحوبة بالامطار خلال اليومين المقبلين

2022/03/24 | 08:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أشار المتنبئ الجوي صادق عطية اليوم الخميس، الى وجود كتلة باردة ستضرب بعض مدن العراق مصحوبة بالامطار خلال اليومين المقبلين.وقال عطية في ايضاح تابعته “ايرث نيوز” ان “موقع المنخفض القطبي الذي يؤثر على بلاد الشام وصلت تاثيراته للعراق بكتلة باردة سببت فوارق حرارية سطحية نتج عنها موجات غبار سطحية وانخفاض بدرجات الحرارة. […]

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