23 مارس 1965 شكلت القطيعة بين نظام مستبد وشباب طموح - التيتي الحبيب

2022/03/24 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب يوم 23 مارس، 2022 من وحي الاحداثشكلت 23 مارس 1965 القطيعة بين نظام مستبد وشباب طموحلم تكن مذبحة 23 مارس 1965 بالدار البيضاء للحركة التلاميذية امرا طارئا أو حادثة سير تعرض لها الشعب المغربي؛ بل كانت إعلان قطيعة تاريخية بين نظام مستبد وشباب عقد الكثير من الآمال على استقلال المغرب.



في تلك الأثناء كان المغرب يعيش لحظة استثنائية من تاريخه تتميز بسرعة توالي الأحداث وبقابلية استثنائية لتط ......





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